CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

TrendTriggerMod_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
780
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der TrendTriggerMod Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei TrendTriggerMod.mq5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Indikator TrendTriggerMod_HTF

Abbildung 1. Indikator TrendTriggerMod_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2090

PrevDayAndFloatingPivot_HTF PrevDayAndFloatingPivot_HTF

Der PrevDayAndFloatingPivot Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

StepSto_v1_HTF StepSto_v1_HTF

Der StepSto_v1 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Renko_v2 Renko_v2

Der Indikator implementiert ein Ausbruchsystem unter Verwendung der Renkochannels.

DarvasBoxes_System DarvasBoxes_System

Der Indikator implementiert ein Ausbruchsystem unter Verwendung des DarvasBoxes Channels.