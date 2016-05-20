Der TrendTriggerMod Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei TrendTriggerMod.mq5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Indikator TrendTriggerMod_HTF