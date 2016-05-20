Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
TrendTriggerMod_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der TrendTriggerMod Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei TrendTriggerMod.mq5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Indikator TrendTriggerMod_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2090
PrevDayAndFloatingPivot_HTF
Der PrevDayAndFloatingPivot Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.StepSto_v1_HTF
Der StepSto_v1 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Renko_v2
Der Indikator implementiert ein Ausbruchsystem unter Verwendung der Renkochannels.DarvasBoxes_System
Der Indikator implementiert ein Ausbruchsystem unter Verwendung des DarvasBoxes Channels.