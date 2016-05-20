CodeBaseKategorien
StepSto_v1_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
714
(22)
Der StepSto_v1 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die compilierte StepSto_v1 Indikator Datei. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Indikator StepSto_v1_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2085

