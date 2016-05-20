und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
StepSto_v1_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der StepSto_v1 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die compilierte StepSto_v1 Indikator Datei. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Indikator StepSto_v1_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2085
