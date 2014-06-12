请观看如何免费下载自动交易
此 StepSto_v1 指标在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要指标 StepSto_v1 的编译文件。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。
图例 1. 指标 StepSto_v1_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2085
CandleStop_HTF
此 CandleStop 指标在输入参数中有时间帧选项。MomCross
一款基于两个不同周期的动量交叉的指标, 以彩色云图形式绘制。
PrevDayAndFloatingPivot_HTF
此 PrevDayAndFloatingPivot 指标在输入参数中有时间帧选项。TrendTriggerMod_HTF
此 TrendTriggerMod 指标在输入参数中有时间帧选项。