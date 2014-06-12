此 StepSto_v1 指标在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

此指标需要指标 StepSto_v1 的编译文件。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。

图例 1. 指标 StepSto_v1_HTF