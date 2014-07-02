Participe de nossa página de fãs
StepSto_v1_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador StepSto_v1 com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador requer a compilação do arquivo StepSto_v1. Colocar na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2085
Indicador CandleStop com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.MomCross
Um indicador baseado no cruzamento de dois indicadores momentums com períodos diferentes, visualizado na forma de uma nuvem colorida.
Indicador PrevDayAndFloatingPivot com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.TrendTriggerMod_HTF
Indicador TrendTriggerMod com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.