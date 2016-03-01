CodeBaseРазделы
FxTrend 25EMA - индикатор для MetaTrader 5

FxTrend 25EMA основывается на разнице между значением EMA 25 в два различных момента времени.

Значение FxTrend 25EMA демонстрирует импульс и силу рынка. Тренды различаются по цвету на графике.

  • Зеленый => Бычий;
  • Серый   => тренд отсутствует;
  • Красный    => Медвежий.

В сумме мы можем сразу оценить:

  • отклонение цены;
  • текущий импульс и тренд;
  • силу тренда.

FxTrend 25EMA

