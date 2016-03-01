FxTrend 25EMA основывается на разнице между значением EMA 25 в два различных момента времени.



Значение FxTrend 25EMA демонстрирует импульс и силу рынка. Тренды различаются по цвету на графике.

Зеленый => Бычий;

Серый => тренд отсутствует;

Красный => Медвежий.

В сумме мы можем сразу оценить: