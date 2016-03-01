Смотри, как бесплатно скачать роботов
FxTrend 25EMA - индикатор для MetaTrader 5
Опубликован:
Обновлен:
FxTrend 25EMA основывается на разнице между значением EMA 25 в два различных момента времени.
Значение FxTrend 25EMA демонстрирует импульс и силу рынка. Тренды различаются по цвету на графике.
- Зеленый => Бычий;
- Серый => тренд отсутствует;
- Красный => Медвежий.
В сумме мы можем сразу оценить:
- отклонение цены;
- текущий импульс и тренд;
- силу тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/2081
