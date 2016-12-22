请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
FxTrend 25EMA 基于两条周期为 25 的 EMA 在不同时刻的差值。
FxTrend 25EMA 的值代表了行情的动量和强度。颜色代表趋势。
- 绿色 => 多头;
- 灰色 => 无趋势;
- 红色 => 空头。
综上所述:
- 偏离;
- 当前动量 & 趋势;
- 趋势强度。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/2081
CoensioTrader1V06
多货币交易系统, 基于布林带和趋势捕捉技术。交易能力可同时高达 6 种货币。已构建的系统中使用了分享的优化参数。基于 CExpert 的多空单边 EA
这个 CExpert 子类只允许多/空订单的单边交易, 显示其与 MACD 示例的用法。
Astro 指标
显示两颗行星的方位, 行星的磁偏角或体位。MQL5 中的热度图, 颜色渐变和刻度
此代码的目的是演示如何轻松地使用 MQL5 语言和函数来创建彩色刻度, 颜色渐变和热度图。