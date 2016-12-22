代码库部分
指标

FxTrend 25EMA

FxTrend 25EMA 基于两条周期为 25 的 EMA 在不同时刻的差值。

FxTrend 25EMA 的值代表了行情的动量和强度。颜色代表趋势。

  • 绿色 => 多头;
  • 灰色   => 无趋势;
  • 红色    => 空头。

综上所述:

  • 偏离;
  • 当前动量 & 趋势;
  • 趋势强度。

