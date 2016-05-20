Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
FxTrend 25EMA - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 986
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der FxTrend 25EMA basiert auf der Differenz des EMA 25 Wertes während zweier verschiedener Zeitpunkte.
Der FxTrend 25EMA Wert repräsentiert das Momentum und die Stärke im Markt. Und die Farbe repräsentiert den Trend.
- Grün => Bullish;
- Grau => kein Trend;
- Rot => Bearish.
Zusammenfassend
- Divergenzen;
- Aktuells Momentum & Trend;
- Stärke des Trend.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/2081
WATR_HTF
Der WATR Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.AdaptiveRenko_HTF
Der AdaptiveRenko Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
MomCross
Indikator basierend auf der Kreuzung von zwei Momentums mit verschiedenen Perioden, gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.CandleStop_HTF
Der CandleStop Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.