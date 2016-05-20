CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

FxTrend 25EMA - Indikator für den MetaTrader 5

Jose Luis Gongora Fernandez | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
986
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der FxTrend 25EMA basiert auf der Differenz des EMA 25 Wertes während zweier verschiedener Zeitpunkte.

Der FxTrend 25EMA Wert repräsentiert das Momentum und die Stärke im Markt. Und die Farbe repräsentiert den Trend.

  • Grün => Bullish;
  • Grau   => kein Trend;
  • Rot    => Bearish.

Zusammenfassend

  • Divergenzen;
  • Aktuells Momentum & Trend;
  • Stärke des Trend.

FxTrend 25EMA

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/2081

WATR_HTF WATR_HTF

Der WATR Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

AdaptiveRenko_HTF AdaptiveRenko_HTF

Der AdaptiveRenko Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

MomCross MomCross

Indikator basierend auf der Kreuzung von zwei Momentums mit verschiedenen Perioden, gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.

CandleStop_HTF CandleStop_HTF

Der CandleStop Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.