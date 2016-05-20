FxTrend 25EMA

Der AdaptiveRenko Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der WATR Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Indikator basierend auf der Kreuzung von zwei Momentums mit verschiedenen Perioden, gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.

Der CandleStop Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.