FxTrend 25EMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
FxTrend 25EMAは、2つの異なる瞬間のEMA25値の差に基づいています。
FxTrend25EMAの値は市場のモメンタムと強さを表しています。色はトレンドを示します。
- 緑 => 強気
- 灰色 => トレンドがない
- 赤 => 弱気
まとめると：
- 発散
- 現在のモメンタムとトレンド
- トレンドの強さ
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/2081
