FxTrend 25EMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

FxTrend 25EMAは、2つの異なる瞬間のEMA25値の差に基づいています。

FxTrend25EMAの値は市場のモメンタムと強さを表しています。色はトレンドを示します。

  • 緑 => 強気
  • 灰色   => トレンドがない
  • 赤    => 弱気

まとめると：

  • 発散
  • 現在のモメンタムとトレンド
  • トレンドの強さ

FxTrend 25EMA

