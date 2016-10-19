FxTrend 25EMA

FxTrend 25EMAは、2つの異なる瞬間のEMA25値の差に基づいています。

FxTrend25EMAの値は市場のモメンタムと強さを表しています。色はトレンドを示します。

緑 => 強気

灰色 => トレンドがない

赤 => 弱気

まとめると：