FxTrend 25EMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1453
- Avaliação:
-
- Publicado:
FxTrend 25EMA é baseado na diferença do valor de EMA de 25 durante dois momentos diferentes.
O valor de FxTrend 25EMA representa o impulso e a força do mercado. E a cor representa a tendência.
- Verde => Alta;
- Cinza => sem tendência;
- Vermelho => Baixa.
Em suma:
- Divergências;
- Momentum & tendência atual;
- Força da tendência.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/2081
