FxTrend 25EMA - indicador para MetaTrader 5

FxTrend 25EMA é baseado na diferença do valor de EMA de 25 durante dois momentos diferentes.

O valor de FxTrend 25EMA representa o impulso e a força do mercado. E a cor representa a tendência.

  • Verde => Alta;
  • Cinza   => sem tendência;
  • Vermelho    => Baixa.

Em suma:

  • Divergências;
  • Momentum & tendência atual;
  • Força da tendência.

FxTrend 25EMA

CoensioTrader1V06 CoensioTrader1V06

Um sistema de negociação multi-moeda, com base nas bandas de Bollinger e com uma técnica seguidora de tendência. Capaz de negociar até 6 pares de moedas simultaneamente. O sistema tem embutido uma partilha dos parâmetros de otimização.

EA Long Short only baseado na CExpert EA Long Short only baseado na CExpert

Esta subclasse da CExpert permite abrir ordens somente long/short, mostrando seu uso com um exemplo MACD.

Indicadores Astro Indicadores Astro

Mostra o aspecto de dois planetas, a declinação dos planetas ou apenas a posição do corpo.

Biblioteca de E-mail SMTP Biblioteca de E-mail SMTP

Biblioteca para o envio de mensagens de e-mail.