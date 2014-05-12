Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Dynamic_trend_cleaned_up - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
OfficeFX Group
Indicador de señal de semáforo, que forma sus señales al atravesar el canal de precio dinámico.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 29.10.2007.
Figura 1 Indicador Dynamic_trend_cleaned_up
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2077
