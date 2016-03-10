CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

T3_iAnchMom - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
804
Ranking:
(1)
Publicado:
Actualizado:
T3_iAnchMom.mq4 (3.01 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Ramdass

Indicador T3 iAnchMom.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7549

T3MACO T3MACO

Indicador T3 MACO.

Mom Cross Mom Cross

Indicador Mom Cross.

RD-TrendTrigger RD-TrendTrigger

Indicador RD-Trend Trigger.

Forex Freeway 2 Forex Freeway 2

Indicador Forex Freeway 2.