Der echte Autor:



Perky

Der Indikator ändert die Balkenfarbe in die Farbe des aktuellen Trends der basierend auf dem technischen ADX technical Indikator berechnet wurde. Wenn der Trend und die Richtung der Kerze übereinstimmen ist die Farbe des Balken hell, im gegenteiligen Fall ist der Balken dunkel.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 31.10.2007.

Abbildung 1. Indikator ADX_BARS