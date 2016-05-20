CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ADX BARS - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1131
Rating:
(31)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
adx_bars.mq5 (6.13 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Perky

Der Indikator ändert die Balkenfarbe in die Farbe des aktuellen Trends der basierend auf dem technischen ADX technical Indikator berechnet wurde. Wenn der Trend und die Richtung der Kerze übereinstimmen ist die Farbe des Balken hell, im gegenteiligen Fall ist der Balken dunkel.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 31.10.2007.

Abbildung 1. Indikator ADX_BARS

Abbildung 1. Indikator ADX_BARS

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2070

Fish_HTF Fish_HTF

Der Fish Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Fish Fish

Eine Version des Fisher Transform Indikators implementiert in Form eines Farbhistogramms.

RVI BARS RVI BARS

Der Indikator ändert die Balkenfarbe in die Farbe des aktuellen Trends der basierend auf dem RVI Indikator berechnet wurde.

MaksiGen_Channels MaksiGen_Channels

Indikator des Bereichs der Preisänderung.