und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ADX BARS - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1131
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Perky
Der Indikator ändert die Balkenfarbe in die Farbe des aktuellen Trends der basierend auf dem technischen ADX technical Indikator berechnet wurde. Wenn der Trend und die Richtung der Kerze übereinstimmen ist die Farbe des Balken hell, im gegenteiligen Fall ist der Balken dunkel.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 31.10.2007.
Abbildung 1. Indikator ADX_BARS
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2070
Der Fish Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Fish
Eine Version des Fisher Transform Indikators implementiert in Form eines Farbhistogramms.
Der Indikator ändert die Balkenfarbe in die Farbe des aktuellen Trends der basierend auf dem RVI Indikator berechnet wurde.MaksiGen_Channels
Indikator des Bereichs der Preisänderung.