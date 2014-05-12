CodeBaseSecciones
Fish - indicador para MetaTrader 5

fish.mq5 (5.74 KB) ver
Autor real:

Yura Prokofiev

Variante del indicador Fisher Transform, realizada en forma de histograma de color.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 31.10.2007.

Figura 1. Indicador Fish

Figura 1. Indicador Fish

MACD-2 MACD-2

Indicador MACD en forma de nube de color y diferencia entre MACD y la línea de señal, en forma de histograma de color.

Flat Flat

Indicador para medir la volatilidad del mercado.

Fish_HTF Fish_HTF

Indicador Fish con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ADX BARS ADX BARS

El indicador colorea las barras en el color de la tendencia actual, según los datos del indicador técnico ADX.