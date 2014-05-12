Mira cómo descargar robots gratis
Fish - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Yura Prokofiev
Variante del indicador Fisher Transform, realizada en forma de histograma de color.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 31.10.2007.
Figura 1. Indicador Fish
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2066
