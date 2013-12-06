CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ADX BARS - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3104
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Perky

Индикатор окрашивает бары в цвет текущего тренда, рассчитанного по данным технического индикатора ADX. Если направление тренда и свечи совпадают, то цвет бара светлый, если противоположны, то цвет тёмный.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 31.10.2007.

Рис.1. Индикатор ADX_BARS

Рис.1. Индикатор ADX_BARS

Fisher_mbk_HTF Fisher_mbk_HTF

Индикатор Fisher_mbk с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

WPR_3HTF WPR_3HTF

Три индикатора Larry Williams' Percent Range с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.

RVI BARS RVI BARS

Индикатор окрашивает бары в цвет, соответствующий текущему тренду, который определяется при помощи индикатора RVI.

BlauErgodic BlauErgodic

Эргодический осциллятор из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы с сигнальной линией, выполненной цветным облаком.