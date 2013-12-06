Реальный автор:

Perky

Индикатор окрашивает бары в цвет текущего тренда, рассчитанного по данным технического индикатора ADX. Если направление тренда и свечи совпадают, то цвет бара светлый, если противоположны, то цвет тёмный.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 31.10.2007.

Рис.1. Индикатор ADX_BARS