ADX BARS - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3104
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Perky
Индикатор окрашивает бары в цвет текущего тренда, рассчитанного по данным технического индикатора ADX. Если направление тренда и свечи совпадают, то цвет бара светлый, если противоположны, то цвет тёмный.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 31.10.2007.
Рис.1. Индикатор ADX_BARS
