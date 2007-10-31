Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ADX BARS - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8395
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Окрашивает бары в цвет соответствующий текущему тренду. Основан на ADX.
ADX BARS
Custom Aroon Up & Dn
Индикатор Custom Aroon Up & Dn.CoeffofLine_true2
Показывает вероятное направление движения графика в будущем.