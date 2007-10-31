CodeBaseРазделы
Индикаторы

ADX BARS - индикатор для MetaTrader 4

Окрашивает бары в цвет соответствующий текущему тренду. Основан на ADX.

ADX BARS

