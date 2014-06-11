请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Pedro Puado
此指标测量市场波动。
在强趋势中指标的彩色点变红, 在弱趋势中点为灰色。中度趋势显示为蓝色。
指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint Smooth=10; // 平滑周期 input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA; // 平滑类型 input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // 适用价格 input uint HLRef=100; input int Shift=0; // 指标的水平偏移柱线数 input uint ExtraHighLevel=60; // 最强趋势级别 input uint HighLevel=40; // 强趋势级别 input uint LowLevel=20; // 弱趋势级别 input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // 线形级别 input color LevelColor=clrBlue; // 彩色级别 input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1; // 宽度级别
原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 01.11.2007。
图例 1. 该 Flat 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2060
WPR_3HTF
在同一图表中显示三条不同周期的 Larry Williams 的百分比范围指标。Fisher_mbk_HTF
此 Fisher_mbk 指标在输入参数中有时间帧选项。
MACD-2
此 MACD 指标的 MACD 线为彩色云状，并且信号线为彩色直方图。AltrTrend_Signal_v2_2
一款信号箭头指标，趋势变化时间的显示基于 ADX 指标。