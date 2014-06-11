真实作者:

Pedro Puado

此指标测量市场波动。



在强趋势中指标的彩色点变红, 在弱趋势中点为灰色。中度趋势显示为蓝色。

指标输入参数:

input uint Smooth= 10 ; input ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ; input uint HLRef= 100 ; input int Shift= 0 ; input uint ExtraHighLevel= 60 ; input uint HighLevel= 40 ; input uint LowLevel= 20 ; input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle= STYLE_DASHDOTDOT ; input color LevelColor= clrBlue ; input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1;

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 01.11.2007。

图例 1. 该 Flat 指标