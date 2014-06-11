代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Flat - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1814
等级:
(31)
已发布:
已更新:
flat.mq5 (10.73 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Pedro Puado

此指标测量市场波动。

在强趋势中指标的彩色点变红, 在弱趋势中点为灰色。中度趋势显示为蓝色。

指标输入参数:

//+----------------------------------------------+ 
//| 指标输入参数                                  | 
//+----------------------------------------------+ 
input uint Smooth=10; // 平滑周期 
input ENUM_MA_METHOD      ma_method=MODE_SMA;        // 平滑类型 
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE; // 适用价格 
input uint HLRef=100; input int Shift=0;             // 指标的水平偏移柱线数 
input uint ExtraHighLevel=60;                        // 最强趋势级别 
input uint HighLevel=40;                             // 强趋势级别 
input uint LowLevel=20;                              // 弱趋势级别 
input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT;   // 线形级别 
input color LevelColor=clrBlue;                      // 彩色级别 
input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1;                     // 宽度级别 

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 01.11.2007。

Figure 1. The Flat indicator

图例 1. 该 Flat 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2060

WPR_3HTF WPR_3HTF

在同一图表中显示三条不同周期的 Larry Williams 的百分比范围指标。

Fisher_mbk_HTF Fisher_mbk_HTF

此 Fisher_mbk 指标在输入参数中有时间帧选项。

MACD-2 MACD-2

此 MACD 指标的 MACD 线为彩色云状，并且信号线为彩色直方图。

AltrTrend_Signal_v2_2 AltrTrend_Signal_v2_2

一款信号箭头指标，趋势变化时间的显示基于 ADX 指标。