Indicadores

WPR_3HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1008
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
Tres indicadores Larry Williams' Percent Range de tres marcos temporales distintos, representados en un solo gráfico.

Figura 1. Indicador WPR_3HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2059

Fisher_mbk_HTF Fisher_mbk_HTF

Indicador Fisher_mbk con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Fisher_mbk Fisher_mbk

Oscilador no normalizado, que utiliza la transformada de Fisher, representada en forma de histograma de color.

Flat Flat

Indicador para medir la volatilidad del mercado.

MACD-2 MACD-2

Indicador MACD en forma de nube de color y diferencia entre MACD y la línea de señal, en forma de histograma de color.