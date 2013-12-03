Реальный автор:

Pedro Puado

Индикатор для измерения волатильности рынка. При сильных трендах цветные точки индикатора окрашиваются в красный цвет, при слабых трендах цвет точек серый. Умеренные тренды отображаются синим цветом.

Входные параметры индикатора:

input uint Smooth= 10 ; input ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ; input uint HLRef= 100 ; input int Shift= 0 ; input uint ExtraHighLevel= 60 ; input uint HighLevel= 40 ; input uint LowLevel= 20 ; input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle= STYLE_DASHDOTDOT ; input color LevelColor= clrBlue ; input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1;

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.11.2007.

Рис.1. Индикатор Flat