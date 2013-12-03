CodeBaseРазделы
Индикаторы

Flat - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3947
(31)
Реальный автор:

Pedro Puado

Индикатор для измерения волатильности рынка. При сильных трендах цветные точки индикатора окрашиваются в красный цвет, при слабых трендах цвет точек серый. Умеренные тренды отображаются синим цветом.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint Smooth=10;                                // Период сглаживания
input ENUM_MA_METHOD      ma_method=MODE_SMA;        // Тип сглаживания
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE; // Тип цены
input uint HLRef=100;
input int Shift=0;                                   // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input uint ExtraHighLevel=60;                        // Уровень максимального тренда
input uint HighLevel=40;                             // Уровень сильного тренда
input uint LowLevel=20;                              // Уровень слабого тренда
input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT;   // Стиль линий уровней
input color LevelColor=clrBlue;                      // Цвет уровней
input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1;                     // Толщина уровней 

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.11.2007.

Рис.1. Индикатор Flat

