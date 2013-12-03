Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Flat - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3947
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Pedro Puado
Индикатор для измерения волатильности рынка. При сильных трендах цветные точки индикатора окрашиваются в красный цвет, при слабых трендах цвет точек серый. Умеренные тренды отображаются синим цветом.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint Smooth=10; // Период сглаживания input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA; // Тип сглаживания input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // Тип цены input uint HLRef=100; input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input uint ExtraHighLevel=60; // Уровень максимального тренда input uint HighLevel=40; // Уровень сильного тренда input uint LowLevel=20; // Уровень слабого тренда input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Стиль линий уровней input color LevelColor=clrBlue; // Цвет уровней input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1; // Толщина уровней
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.11.2007.
Рис.1. Индикатор Flat
Fisher_mbk
Нормированный осциллятор с использованием преобразования Фишера, выполненный в виде цветной гистограммы.Pivot_Fibs
Набор Фибо-уровней (точек разворота), построенных по дневным свечкам.