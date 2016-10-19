コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Fisher_mbk - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
880
評価:
(28)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Matt Kennel

色ヒストグラムの形で描かれたフィッシャーの変換を使用して正規化されたオシレータ

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月1日にコードベースに公開されました。

図1　Fisher_mbk指標

