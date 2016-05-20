Der echte Autor:

Matt Kennel

Normalisierter Oszillator der die Fisher's Transformation verwendet gezeichnet in Form eines Farbhistogramms.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 01.11.2007.

Abbildung 1. Indikator Fisher_mbk