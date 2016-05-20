Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Fisher_mbk - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 898
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der echte Autor:
Matt Kennel
Normalisierter Oszillator der die Fisher's Transformation verwendet gezeichnet in Form eines Farbhistogramms.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 01.11.2007.
Abbildung 1. Indikator Fisher_mbk
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2057
