Fisher_mbk - Indikator für den MetaTrader 5

Der echte Autor:

Matt Kennel

Normalisierter Oszillator der die Fisher's Transformation verwendet gezeichnet in Form eines Farbhistogramms.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 01.11.2007.

Abbildung 1. Indikator Fisher_mbk

Exp_BlauErgodic Exp_BlauErgodic

Dieses Handelssystem verwendet den BlauErgodic Oszillator.

Spread Indicator Spread Indicator

Spread Indikator - zeigt aktuellen Spread im Chartfenster an.

Fisher_mbk_HTF Fisher_mbk_HTF

Der Fisher_mbk Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

WPR_3HTF WPR_3HTF

Drei Larry Williams' Percent Range Indikatoren von drei verschiedenen TimeFrames die am gleichen Chart angezeigt werden.