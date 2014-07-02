CodeBaseSeções
Fisher_mbk - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Matt Kennel

Oscilador normalizado que utiliza a transformação de Fisher, desenhada sob a forma de um histograma colorido.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 01.11.2007.

Figura 1. Indicador Fisher_mbk

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2057

