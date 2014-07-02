Participe de nossa página de fãs
Fisher_mbk - indicador para MetaTrader 5
- 1588
Autor real:
Matt Kennel
Oscilador normalizado que utiliza a transformação de Fisher, desenhada sob a forma de um histograma colorido.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 01.11.2007.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2057
