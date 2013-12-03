CodeBaseРазделы
Индикаторы

Fisher_mbk - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Matt Kennel

Нормированный осциллятор с использованием преобразования Фишера, выполненный в виде цветной гистограммы.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.11.2007.

Рис.1. Индикатор Fisher_mbk

