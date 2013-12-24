Смотри, как бесплатно скачать роботов
Spread Indicator - индикатор для MetaTrader 5
- 8735
Индикатор Spread Indicator отображает текущее значение спреда на графике.
Шрифт, размер, цвет и координаты можно изменять "на лету". Также можно настроить способ представления спреда (4/5-значные котировки).
Индикатор Spread Indicator
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/2055
