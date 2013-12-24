CodeBaseРазделы
Индикаторы

Spread Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Mirza Baig
Просмотров:
8735
Рейтинг:
(53)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Spread Indicator отображает текущее значение спреда на графике.

Шрифт, размер, цвет и координаты можно изменять "на лету". Также можно настроить способ представления спреда (4/5-значные котировки).

Spread Indicator MQL5

Индикатор Spread Indicator

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/2055

