CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Spread Indicator - Indikator für den MetaTrader 5

Mirza Baig | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
2943
Rating:
(53)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dies ist ein einfacher Code für den Spread.

Der Indikator kann auf jedem Paar auf das Chartfenster angewendet werden. Die Schriftfarbe und Position der Anzeige des Indikators kann on the fly geändert werden. Pips können auch normalisiert werden.

Spread Indikator MQL5

Spread Indikator

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/2055

BlauErgodic_HTF BlauErgodic_HTF

Der BlauErgodic Indikator (William Blau's Ergodic Oszillator) mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

BlauErgodic BlauErgodic

Ergodic Oszillator vom "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau, implementiert in Form eines Farbhistogramms mit einer Signallinie implementiert als eine farbige Wolke.

Exp_BlauErgodic Exp_BlauErgodic

Dieses Handelssystem verwendet den BlauErgodic Oszillator.

Fisher_mbk Fisher_mbk

Normalisierter Oszillator der die Fisher's Transformation verwendet gezeichnet in Form eines Farbhistogramms.