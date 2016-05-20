und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Spread Indicator - Indikator für den MetaTrader 5
- 2943
Dies ist ein einfacher Code für den Spread.
Der Indikator kann auf jedem Paar auf das Chartfenster angewendet werden. Die Schriftfarbe und Position der Anzeige des Indikators kann on the fly geändert werden. Pips können auch normalisiert werden.
Spread Indikator
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/2055
