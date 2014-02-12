请观看如何免费下载自动交易
点差指标(Spread Indicator) - MetaTrader 5脚本
这是一个针对点差的直观代码.
该指标可以放置在任何货币对的图表上. 字体颜色和指标的显示位置可以随时调整. Pips 也可以被规范.
点差指标(Spread indicator)
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/2055
