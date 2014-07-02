CodeBaseSeções
BlauErgodic - indicador para MetaTrader 5

Oscilador Ergodic do livro Momentum, Direction and Divergence, de William Blau, implementado no forma de histograma colorido com uma linha de sinal também implementada como uma nuvem colorida.

O Indicador utiliza classes SmoothAlgorithms.mqh da biblioteca (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. Indicador BlauErgodic

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2053

