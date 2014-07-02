Participe de nossa página de fãs
BlauErgodic - indicador para MetaTrader 5
1248
Oscilador Ergodic do livro Momentum, Direction and Divergence, de William Blau, implementado no forma de histograma colorido com uma linha de sinal também implementada como uma nuvem colorida.
O Indicador utiliza classes SmoothAlgorithms.mqh da biblioteca (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Figura 1. Indicador BlauErgodic
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2053
