Oscilador Ergodic do livro Momentum, Direction and Divergence, de William Blau, implementado no forma de histograma colorido com uma linha de sinal também implementada como uma nuvem colorida.

O Indicador utiliza classes SmoothAlgorithms.mqh da biblioteca (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. Indicador BlauErgodic