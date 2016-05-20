und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BlauErgodic - Indikator für den MetaTrader 5
- 731
Ergodic Oszillator vom Momentum, Richtung und Divergenz von William Blau, implementiert in Form eines Farbhistogramms mit einer Signallinie implementiert als eine farbige Wolke.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abbildung 1. Indikator BlauErgodic
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2053
Ein Channel der Fraktale verwendet, implementiert als Wolke.Pivot_Fibs
Eine Menge von Fibolevels (Pivotpunkte) gezeichnet auf tägliche Kerzen.
Der BlauErgodic Indikator (William Blau's Ergodic Oszillator) mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Spread Indicator
Spread Indikator - zeigt aktuellen Spread im Chartfenster an.