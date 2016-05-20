CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

BlauErgodic - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
731
(26)
blauergodic.mq5 (9.82 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
Ergodic Oszillator vom Momentum, Richtung und Divergenz von William Blau, implementiert in Form eines Farbhistogramms mit einer Signallinie implementiert als eine farbige Wolke.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abbildung 1. Indikator BlauErgodic

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2053

SKB-1 SKB-1

Ein Channel der Fraktale verwendet, implementiert als Wolke.

Pivot_Fibs Pivot_Fibs

Eine Menge von Fibolevels (Pivotpunkte) gezeichnet auf tägliche Kerzen.

BlauErgodic_HTF BlauErgodic_HTF

Der BlauErgodic Indikator (William Blau's Ergodic Oszillator) mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Spread Indicator Spread Indicator

Spread Indikator - zeigt aktuellen Spread im Chartfenster an.