EMA Bands - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Forex-TSD.com

Dos canales representados en base a las medias móviles de los precios medios High y Low de las series temporales de precio.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 01.11.2007.

Figura 1. Indicador EMABands_v1

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2047

