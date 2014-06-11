Ergodic 振荡器出自 William Blau 的书 Momentum, Direction and Divergence - 动量，方向和背离, 以彩色直方图形式实现，信号线为彩色云图。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。





图例 1. 指标 BlauErgodic