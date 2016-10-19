コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

EMAバンド - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1205
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Forex-TSD.com

高値と安値の2つの価格シリーズの移動平均に基づいて描かれた2つのチャンネル

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月1日にコードベースに公開されました。

図1　EMABands_v1指標

図1　EMABands_v1指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2047

MACD雲 MACD雲

色付きの雲の形として表されるMACD指標

iAnchMom iAnchMom

色ヒストグラムの形で実装された正規化されていないオシレータ。

Pivot_Fibs Pivot_Fibs

日足ローソク足に描かれたフィボレベル（ピボットポイント）

SKB-1 SKB-1

雲として実装されるフラクタルを使用したチャネル