無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
EMAバンド - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1205
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Forex-TSD.com
高値と安値の2つの価格シリーズの移動平均に基づいて描かれた2つのチャンネル
この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月1日にコードベースに公開されました。
図1 EMABands_v1指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2047
Pivot_Fibs
日足ローソク足に描かれたフィボレベル（ピボットポイント）SKB-1
雲として実装されるフラクタルを使用したチャネル