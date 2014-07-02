Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
EMA Bands - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Forex-TSD.com
Dois canais elaborado com base nas Médias Móveis Alta e Baixa da série de preços.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 01.11.2007.
Figura 1. Indicador EMABands_v1
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2047
