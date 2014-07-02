CodeBaseSeções
EMA Bands - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2134
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Forex-TSD.com

Dois canais elaborado com base nas Médias Móveis Alta e Baixa da série de preços.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 01.11.2007.

Figura 1. Indicador EMABands_v1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2047

