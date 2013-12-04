Реальный автор:

Forex-TSD.com

Два канала, построенных на основе скользящих средних от цен High и Low ценовых таймсерий.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.11.2007.

Рис.1. Индикатор EMABands_v1