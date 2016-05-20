Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
EMA Bands - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Forex-TSD.com
Zwei Channels gezeichnet auf Basis von zwei Gleitenden Durchschnitten auf Hoch- und Tiefkurse.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 01.11.2007.
Abbildung 1. Indikator EMABands_v1
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2047
