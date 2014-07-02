CodeBaseSeções
MACD Cloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador MACD desenhado na forma de nuvem colorida. As linhas nuvem formadas são as linha MACD e a linha de sinal.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 02.11.2007.

Figura 1. Indicador MACD_Cloud

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2046

