コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MACD雲 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1421
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

色付きの雲の形として表されるMACD指標。雲を形成する線はMACDラインとシグナルラインです。

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月2日にコードベースに公開されました。

図1　MACD_Cloud指標

図1　MACD_Cloud指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2046

iAnchMom iAnchMom

色ヒストグラムの形で実装された正規化されていないオシレータ。

Standard_Deviation_Channels Standard_Deviation_Channels

自動的にチャート上に配置された2つの標準偏差チャネル

EMAバンド EMAバンド

高値と安値の2つの価格シリーズの移動平均に基づいて描かれた2つのチャンネル

Pivot_Fibs Pivot_Fibs

日足ローソク足に描かれたフィボレベル（ピボットポイント）