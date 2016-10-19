無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MACD雲 - MetaTrader 5のためのインディケータ
色付きの雲の形として表されるMACD指標。雲を形成する線はMACDラインとシグナルラインです。
この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月2日にコードベースに公開されました。
図1 MACD_Cloud指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2046
