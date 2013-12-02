Смотри, как бесплатно скачать роботов
MACD Cloud - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор MACD, выполненный в виде цветного облака. В качестве линий для образования облака служат линия MACD и сигнальная линия.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 02.11.2007.
Рис.1. Индикатор MACD_Cloud
iAnchMom
Ненормированный осциллятор, реализованный в виде цветной гистограммы.Exp_BlauSMStochastic
Торговая система с использованием осциллятора BlauSMStochastic.
Pivot_Fibs
Набор Фибо-уровней (точек разворота), построенных по дневным свечкам.Fisher_mbk
Нормированный осциллятор с использованием преобразования Фишера, выполненный в виде цветной гистограммы.