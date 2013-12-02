CodeBaseРазделы
Индикаторы

MACD Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3367
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор MACD, выполненный в виде цветного облака. В качестве линий для образования облака служат линия MACD и сигнальная линия.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 02.11.2007.

Рис.1. Индикатор MACD_Cloud

