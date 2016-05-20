Indikator MACD gezeichnet in Form einer farbigen Wolke. Die Wolke wird von der MACD Linie und einer Signallinie gebildet.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 02.11.2007.

Abbildung 1. Indikator MACD_Cloud