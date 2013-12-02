Ненормированный осциллятор, реализованный в виде цветной гистограммы.



Формула для вычисления:

iAnchMom = 100 * ( ( SMA (SMAPeriod, bar ) / SMA ( SMAPeriod, bar ) ) - 1.0 )

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 02.11.2007.

Рис.1. Индикатор iAnchMom