CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

iAnchMom - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2147
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Ненормированный осциллятор, реализованный в виде цветной гистограммы.

Формула для вычисления:

iAnchMom = 100 * ( ( SMA (SMAPeriod, bar ) / SMA ( SMAPeriod, bar ) ) - 1.0 )

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 02.11.2007.

Рис.1. Индикатор iAnchMom

Рис.1. Индикатор iAnchMom

Exp_BlauSMStochastic Exp_BlauSMStochastic

Торговая система с использованием осциллятора BlauSMStochastic.

Keltner Channel HTF Keltner Channel HTF

Индикатор Keltner Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

MACD Cloud MACD Cloud

Индикатор MACD, выполненный в виде цветного облака.

Pivot_Fibs Pivot_Fibs

Набор Фибо-уровней (точек разворота), построенных по дневным свечкам.