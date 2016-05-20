Ein nicht-normalisierter Oszillator der in Form eines Farbhistogramms implementiert wurde.



Die Formel für die Berechnung:

iAnchMom = 100 * ( ( SMA (SMAPeriod, bar ) / SMA ( SMAPeriod, bar ) ) - 1.0 )

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 02.11.2007.

Abbildung 1. Der iAnchMom Indikator