iAnchMom - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 694
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Ein nicht-normalisierter Oszillator der in Form eines Farbhistogramms implementiert wurde.
Die Formel für die Berechnung:
iAnchMom = 100 * ( ( SMA (SMAPeriod, bar ) / SMA ( SMAPeriod, bar ) ) - 1.0 )
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 02.11.2007.
Abbildung 1. Der iAnchMom Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2045
