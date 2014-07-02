CodeBaseSeções
iAnchMom - indicador para MetaTrader 5

Um oscilador não normalizado aplicado sob a forma de um histograma colorido.

A fórmula para o cálculo:

iAnchMom = 100 * ( ( SMA (SMAPeriod, bar ) / SMA ( SMAPeriod, bar ) ) - 1.0 )

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 02.11.2007.

Figura 1. Indicador iAnchMom

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2045

