Um oscilador não normalizado aplicado sob a forma de um histograma colorido.



A fórmula para o cálculo:

iAnchMom = 100 * ( ( SMA (SMAPeriod, bar ) / SMA ( SMAPeriod, bar ) ) - 1.0 )

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 02.11.2007.

Figura 1. Indicador iAnchMom