iAnchMom - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1127
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Um oscilador não normalizado aplicado sob a forma de um histograma colorido.
A fórmula para o cálculo:
iAnchMom = 100 * ( ( SMA (SMAPeriod, bar ) / SMA ( SMAPeriod, bar ) ) - 1.0 )
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 02.11.2007.
Figura 1. Indicador iAnchMom
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2045
