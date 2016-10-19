無料でロボットをダウンロードする方法を見る
iAnchMom - MetaTrader 5のためのインディケータ
色ヒストグラムの形で実装された正規化されていないオシレータ。
計算式：
iAnchMom = 100 * ( ( SMA (SMAPeriod, bar ) / SMA ( SMAPeriod, bar ) ) - 1.0 )
この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月2日にコードベースに公開されました。
図1 iAnchMom指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2045
