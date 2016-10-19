色ヒストグラムの形で実装された正規化されていないオシレータ。



計算式：

iAnchMom = 100 * ( ( SMA (SMAPeriod, bar ) / SMA ( SMAPeriod, bar ) ) - 1.0 )

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月2日にコードベースに公開されました。

図1 iAnchMom指標