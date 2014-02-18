请观看如何免费下载自动交易
基于蜡烛图的开盘、最低、最高和收盘价平均值的四个移动平均。
该指标使用SmoothAlgorithms.mqh类库（必须复制到terminal_data_folder\MQL5\Include下）。类的使用在“不使用额外的缓存来计算用于中间过程的平均价格序列”一文中详细描述。
这个指标首先在MQL4中实现并于2007年11月5日在 的代码基地中发布。
图 1. SmoothCandleS指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2039
