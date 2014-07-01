Participe de nossa página de fãs
Smooth Candle S - indicador para MetaTrader 5
- 1438
Autor real:
Varus Henschke
Quatro médias móveis com base nos valores médios de Abertura, Mínima, Máxima e Fechamento de um gráfico de barras.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 05.11.2007.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2039
