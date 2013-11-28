CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Smooth Candle S - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2542
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Varus Henschke

Четыре скользящих средних, построенные на усреднениях значений Open, Low, High и Close свечного графика.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 05.11.2007.

Рис.1. Индикатор SmoothCandleS

Рис.1. Индикатор SmoothCandleS

Exp_BlauTSStochastic Exp_BlauTSStochastic

Торговая система с использованием осциллятора BlauTSStochastic.

BlauTSStochastic_HTF BlauTSStochastic_HTF

Индикатор BlauTSStochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Standard_Deviation_Channels Standard_Deviation_Channels

Два канала стандартных отклонений, автоматически располагаемых на графике.

Pivot-2 Pivot-2

Набор Pivot-уровней (точек разворота).