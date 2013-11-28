Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Smooth Candle S - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2542
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Varus Henschke
Четыре скользящих средних, построенные на усреднениях значений Open, Low, High и Close свечного графика.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 05.11.2007.
Рис.1. Индикатор SmoothCandleS
Торговая система с использованием осциллятора BlauTSStochastic.BlauTSStochastic_HTF
Индикатор BlauTSStochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Два канала стандартных отклонений, автоматически располагаемых на графике.Pivot-2
Набор Pivot-уровней (точек разворота).