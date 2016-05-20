CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

Smooth Candle S - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
768
(30)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
smoothcandles.mq5 (8.08 KB) ansehen
Der echte Autor:

Varus Henschke

Vier gleitende Durchschnitte basierend auf den mittleren Werten von Open, Low, High und Close des Kerzencharts.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 05.11.2007.

Abbildung 1. Indikator SmoothCandleS

Abbildung 1. Indikator SmoothCandleS

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2039

