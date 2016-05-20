und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Smooth Candle S - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 768
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Varus Henschke
Vier gleitende Durchschnitte basierend auf den mittleren Werten von Open, Low, High und Close des Kerzencharts.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 05.11.2007.
Abbildung 1. Indikator SmoothCandleS
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2039
Eine Menge von Pivotlevels.Keltner Channel HTF
Der Keltner Channel Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Zwei Standardabweichungs-Channels die automatisch am Chart positioniert werden.iAnchMom
Ein nicht-normalisierter Oszillator der in Form eines Farbhistogramms implementiert wurde.