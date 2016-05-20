Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Woodies CCI - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 943
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Gaba
Ein weit verbreiteter Indikator mit zwei verschiedenen CCI-Perioden (Commodity Channel Index).
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 06.11.2007.
Abbildung 1. Indikator WoodiesCCI
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2034
TTF_Plus_MW
Ein Pfeilsignal Indikator. Der Indikator setzt farbige Punkte wenn Sie traden können.William36HistogramWaller
Trendindikator gezeichnet in Form eines Farbhistogramms.
Exp_BlauTSStochastic
Dieses Handelssystem verwendet den BlauTSStochastic Oszillator.Keltner Channel HTF
Der Keltner Channel Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.