Woodies CCI - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:

Gaba

Ein weit verbreiteter Indikator mit zwei verschiedenen CCI-Perioden (Commodity Channel Index).

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 06.11.2007.

Abbildung 1. Indikator WoodiesCCI

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2034

