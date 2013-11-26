Смотри, как бесплатно скачать роботов
Woodies CCI - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 5494
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Gaba
Известный индикатор с использованием двух разнопериодных CCI (Commodity Channel Index).
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 06.11.2007.
Рис.1. Индикатор WoodiesCCI
