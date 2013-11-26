CodeBaseРазделы
Индикаторы

Woodies CCI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
5494
(27)
Реальный автор:

Gaba

Известный индикатор с использованием двух разнопериодных CCI (Commodity Channel Index).

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 06.11.2007.

Рис.1. Индикатор WoodiesCCI

TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1 TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1

Трендовый индикатор с тремя состояниями. При наличии сильных трендов окрашивает бары в красный или зеленый цвет в зависимости от направления тренда.

William36HistogramWaller William36HistogramWaller

Трендовый индикатор, выполненный в виде цветной гистограммы.

BlauSMStochastic_HTF BlauSMStochastic_HTF

Индикатор BlauSMStochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

TTF_Plus_MW TTF_Plus_MW

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор. Индикатор цветными точками отображает моменты времени, когда можно совершать сделки.