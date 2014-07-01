CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Woodies CCI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1625
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Gaba

Um indicador amplamente utilizado com dois CCI (Commodity Channel Index) de diferentes períodos.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 06.11.2007.

Figura 1. Indicador WoodiesCCI

Figura 1. Indicador WoodiesCCI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2034

TTF_Plus_MW TTF_Plus_MW

Um indicador de sinal de seta do tipo semáforo. O indicador coloca pontos coloridos nos momentos em que você pode negociar.

William36HistogramWaller William36HistogramWaller

Um indicador de tendência desenhado sob a forma de um histograma colorido.

Exp_BlauTSStochastic Exp_BlauTSStochastic

Este sistema de negociação usa o oscilador BlauTSStochastic.

Keltner Channel HTF Keltner Channel HTF

O indicador Canal de Keltner com a opção de seleção dos períodos de tempo nos parâmetros de entrada.