コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Woodies CCI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1068
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Gaba

別の期間からの2つのCCI（Commodity Channel Index、商品チャンネル指数）を持つ広く使用されている指標

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月6日にコードベースに公開されました。

図1　WoodiesCCI指標

図1　WoodiesCCI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2034

TTF_Plus_MW TTF_Plus_MW

セマフォ矢印シグナル指標。この指標は、取引できる時間に色つきのドットを配置します。

William36HistogramWaller William36HistogramWaller

色ヒストグラム形で描かれたトレンド指標。

Exp_BlauTSStochastic Exp_BlauTSStochastic

この取引システムはBlauTSStochasticオシレータを使います。

ケルトナーチャンネルHTF ケルトナーチャンネルHTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つケルトナーチャンネル指標