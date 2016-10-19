無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Woodies CCI - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
実際の著者：
Gaba
別の期間からの2つのCCI（Commodity Channel Index、商品チャンネル指数）を持つ広く使用されている指標
この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月6日にコードベースに公開されました。
図1 WoodiesCCI指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2034
