CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

TTF_Plus_MW - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1283
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
ttf_plus_mw.mq5 (8.95 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

MojoFX

Um indicador de sinal de seta do tipo semáforo. O indicador coloca pontos coloridos nos momentos em que você pode negociar.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 06.11.2007.

Figura 1. Indicador TTF_Plus_MW

Figura 1. Indicador TTF_Plus_MW

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2033

William36HistogramWaller William36HistogramWaller

Um indicador de tendência desenhado sob a forma de um histograma colorido.

UltraWPR_HTF UltraWPR_HTF

Indicador UltraWPR com a opção de seleção dos períodos de tempo nos parâmetros de entrada.

Woodies CCI Woodies CCI

Um indicador amplamente utilizado com dois CCI a partir de diferentes períodos.

Exp_BlauTSStochastic Exp_BlauTSStochastic

Este sistema de negociação usa o oscilador BlauTSStochastic.