Autor real:

MojoFX

Um indicador de sinal de seta do tipo semáforo. O indicador coloca pontos coloridos nos momentos em que você pode negociar.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 06.11.2007.

Figura 1. Indicador TTF_Plus_MW