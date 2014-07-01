Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TTF_Plus_MW - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1283
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
MojoFX
Um indicador de sinal de seta do tipo semáforo. O indicador coloca pontos coloridos nos momentos em que você pode negociar.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 06.11.2007.
Figura 1. Indicador TTF_Plus_MW
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2033
Um indicador de tendência desenhado sob a forma de um histograma colorido.UltraWPR_HTF
Indicador UltraWPR com a opção de seleção dos períodos de tempo nos parâmetros de entrada.
Um indicador amplamente utilizado com dois CCI a partir de diferentes períodos.Exp_BlauTSStochastic
Este sistema de negociação usa o oscilador BlauTSStochastic.